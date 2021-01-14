Самолет, летевший до Салехарда, совершил экстренную посадку в Пулково

Авиарейс Москва – Салехард был вынужден совершить экстренную посадку в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково экстренно подготовился к посадке самолета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет, вылетевший до Салехарда из Домодедово, вынужден совершить посадку, так как на борту выявлена техническая неисправность.

«У самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово, там он садиться не стал из-за погодных условий, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в Пулково объявлена тревога в связи с аварийной посадкой самолета.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной неисправности. Также не поступало информации о пострадавших. Воздушное судно совершило благополучную посадку в 07:01.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 14 января задержали самолет до Москвы.