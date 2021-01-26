Диетологи рассказали, сколько воды нужно пить для долголетия

Ученые рассказали, сколько воды должен выпивать человек каждый день, если он хочет стать долгожителем.

По данным британских диетологов, мужчинам рекомендуется выпивать в день не около 2,5 литров воды, а женщинам – 2 литра. Если имеется избыточный вес, то объем воды увеличивается.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ученые отметили, что вода обеспечивает многие важные процессы в организме. Потребление достаточного количества жидкости защитит от многих осложнений и заболеваний, в том числе и онкологических.

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