Диетолог рассказала, как похудеть к лету без усилий

Диетолог посоветовала есть овощи и отказаться от красного мяса. Фото: Pixabay

Диетолог посоветовала есть овощи и отказаться от красного мяса. Фото: Pixabay

Врач отметила, что не обязательно морить себя голодом или постоянно заниматься спортом.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способах похудеть к лету без особых усилий. Советами она поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметила, что морить себя голодом не стоит, так как это приводит к срывам. Лучше включить в рацион легко усваиваемый белок и отказаться от употребления большого количества жареного красного мяса. Вместо свинины стоит есть курицу, рыбу или индейку. Важно не забывать о зелени, овощах и фруктах.

Врач напомнила о пользе специй и предложила делать смузи из огурца, лайма и имбиря. Пить также можно зеленый чай и простую воду. Из рациона лучше исключить газированные напитки, сахар, выпечку и продукты с трансжирами.

Диетолог добавила, что организм нуждается в отдыхе, поэтому надо пораньше ложиться спать.

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