Названы 12 привычек, которые помогают похудеть

Врачи рассказали, как можно сбросить лишний вес, не прибегая к диетам.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают соблюдать 12 правил, которые могут оказаться полезными привычками и помогут похудеть, сообщает The Sun.

1. Рекомендуется разбавит свой день короткими всплесками физической активности. Например, приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены во время рекламной паузы при просмотре ТВ и т.д. 2. Ограничить употребление алкоголя. 3. Не пить кофе после полудня, чтобы ночью был крепкий сон. 4. Фруктовый сок, а также сладкие напитки лучше заменить на воду, чай и молоко. 5. Каждое утро начинать с десятиминутной прогулки. 6.Есть больше во время основного приема пищи, чтобы не делать потом перекусов. 7. Вместо молочного и белого шоколада употреблять темный. 8. Включать в рацион новые овощи каждую неделю. 9. Перед походом в магазин составить список покупок, чтобы избежать спонтанных трат на еду. 10.Ппоросить кого-нибудь из друзей встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю. 11. Найти альтернативные способы получения позитивных эмоций (кроме еды). Можно попробовать решать головоломки, слушать подкасты или побеседовать с другом. 12. Не нужно запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — лучше так и сделать, но принимать пищу, не торопясь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соблюдение правильной диеты поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также осложнения при инфицировании. Об этом рассказал диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис. По его словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов.