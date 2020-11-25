Названа диета, помогающая снизить риск заражения коронавирусом

Соблюдение правильной диеты поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также осложнения при инфицировании. Об этом рассказал диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис.

По его словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов. Как сообщил портал Medicalxpress, благодаря разнообразию цветов человек обеспечит употребление фитонутриентов. Это химические вещества, имеющие антиоксиданты и противовоспалительные свойства.

В рационе также должны присутствовать рыба, яйца, птица, бобы, тофу или чечевица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала о вреде чеснока. Продукт может быть полезен только в небольших объемах и при отсутствии противопоказаний.