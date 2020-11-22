Диетолог рассказала о вреде чеснока

Употребление чеснока в большом количестве только вредит организму. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

Специалист напомнила, что сок чеснока, в котором содержится аллицин, обладает противовирусным и противовоспалительным действием, подавляет рост бактерий и других болезнетворных микроорганизмов. Однако чеснок может быть полезен только в небольших объемах (до 15 граммов в день) и при отсутствии противопоказаний.

Диетолог рассказала в своем Instagram-аккаунте, что в сыром виде компоненты продукта раздражают слизистую оболочку органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей. Если злоупотреблять им, то можно вызвать обострение хронических заболеваний указанных органов.

Фус подчеркнула, что в доказательной медицине профилактическое действие чеснока при простудных заболеваниях не имеет достаточных подтверждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина. Он напомнил, что кофеин может негативно сказаться на режиме дня, если употреблять его в чрезмерных количествах.