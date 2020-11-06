Диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовали пить не более трех чашек кофе в день, а также опроверг популярный миф о том, что их необходимо запивать водой.

По его словам, именно три чашки этого бодрящего напитка в день являются нормой. Специалист добавил, что действует кофеин, который возбуждает человека и мобилизует его.

Как сообщили РИА Новости, врач напомнил, что кофеин может негативно сказаться на режиме дня, если употреблять его в чрезмерных количествах. И добавил, что правила о необходимости запивать каждую чашку кофе водой — нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потребление кофе в больших количествах может привести к проблемам с психикой. Ученые выяснили, что тревожные люди более чувствительны к кофеину.