Диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина

Диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина
Кофе. Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовали пить не более трех чашек кофе в день, а также опроверг популярный миф о том, что их необходимо запивать водой.

По его словам, именно три чашки этого бодрящего напитка в день являются нормой. Специалист добавил, что действует кофеин, который возбуждает человека и мобилизует его.

Как сообщили РИА Новости, врач напомнил, что кофеин может негативно сказаться на режиме дня, если употреблять его в чрезмерных количествах. И добавил, что правила о необходимости запивать каждую чашку кофе водой — нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потребление кофе в больших количествах может привести к проблемам с психикой. Ученые выяснили, что тревожные люди более чувствительны к кофеину.

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