Потребление кофе в больших количествах может привести к проблемам с психикой

Потребление кофе в больших количествах может привести к проблемам с психикой
Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель. Фото: pixabay.com

Эксперты пришли к выводу, что стимулирующий эффект кофе может привести к обострению симптомов тревожного расстройства.

Исследования ученых показали, что тревожные люди более чувствительны к кофеину, хотя в целом реакция людей на популярный напиток кардинально разнится: кто-то может заснуть после тройной порции эспрессо, а кого-то и меньшее количество кофе введет в неприятное напряжение.

Расхождения могут быть обусловлены генетикой, приемом лекарств и индивидуальными особенностями человека. Между тем, доказано, что кофеин блокирует химическое соединение организма, отвечающее за стимуляцию сна и подавление бодрости. У некоторых это может вызвать обострение нервозности, поэтому специалисты не рекомендуют злоупотреблять кофе. В день следует выпивать не больше четырех чашек (400 мл).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам врача, нерегулярное питание повышает риск заражения COVID-19.

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