Врач заявил о риске заболеть COVID-19 при нерегулярном питании

Россиян предупредили, что нерегулярное и несбалансированное питание может обернуться серьезными последствиями для иммунитета.

Об этом заявляет врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, ее слова приводит РИА Новости. По словам медика, нерегулярное питание и пристрастие к вредной еде ограничивает организм в получении необходимых витаминов, минералов и аминокислот, что может негативно повлиять на работу иммунной системы. Это, в свою очередь, делает организм более уязвимым перед вирусами и инфекциями.

Она советует дополнительно принимать витамины, микроэлементы и полиненасыщенные жирные кислоты в составе лекарств, биологически активных добавок.

Специалист отметила, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заболевания коронавирусной инфекцией.

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