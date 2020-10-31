Невролог рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать приступ мигрени

Вызывать мигрень могут не только вредные продукты, но и попросту голод. Фото: pixabay.com

Вызывать мигрень могут не только вредные продукты, но и попросту голод. Фото: pixabay.com

Существует множество факторов, которые могут спровоцировать приступ мигрени — заболевания, характеризующегося сильнейшей головной болью, тошнотой, рвотой и другими симптомами.

Среди возможных причин мигрени может быть и употребление вредной еды, о чем рассказал изданию «Аргументы и Факты» врач-невролог Центральной клинической больницы Управления делами президента России Валерий Куваев. Специалист отмечает, что, несмотря на наличие индивидуальных триггеров для недомогания, ряд продуктов может быть крайне опасен для людей, страдающих мигренями.

В частности, стоит воздержаться от употребления красных и игристых вин. Также спровоцировать мигрень может шоколад. Однако врач подчеркнул, что не менее опасным, чем вредная еда или напитки, является голод. Он также чреват головной болью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам врача, сдерживать приступы кашля и чихания вредно.