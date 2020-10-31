Врач не советует сдерживать кашель и чихания

Она заявила, что это может навредить болеющему.

Российский врач в эфире радио Sputnik рассказала, что при болезни нельзя сдерживать кашель и чихания.

Она объяснила, что обе реакции считаются нормальными и необходимы для выведения микробов и слизи. Если человек подавляет кашель и чихания, то вредные микроорганизмы так и остаются в дыхательной системе. При этом врач напомнила, что нужно следить за тем, чтобы не заразить окружающих.

Если человек находится на улице, то откашляться можно вдали от посторонних, а в помещении достаточно собрать все выделения в салфетки. Терапевт подчеркнула, что важно утилизировать их, ведь они являются источниками инфекции после использования.

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