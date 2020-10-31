Врач прокомментировал данные о заразности Covid-19 в течение 3 дней

Российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов опроверг информацию о том, что заразиться коронавирусом от больного можно только в течение трех дней, – за два дня до появления симптомов и в первый день болезни. О своих сомнениях по поводу данного тезиса врач рассказал в эфире НСН.

По словам Владислава Жемчугова, заразность зависит не от количества дней, а от степени и формы болезни у пациента.

«Трудно представить, как были сделаны такие выводы. Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно», – заявил Владислав Жемчугов.

Кроме этого, врач призвал все равно носить маски и не принимать во внимания данные цифры. А также отметил, что заразным человек может быть на протяжении всего периода болезни, – от 2 до 3 недель инкубационного периода.

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