В России у пациентов с коронавирусом обнаружили психические расстройства

Психические расстройства схожие синдромом «боевого стресса» были выявлены у некоторых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Об этом заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева в интервью изданию «Доктор Питер».

По словам врача, расстройства у пациентов вызваны тем, что коронавирус обладает нейротоскичностью. Данный симптом не стоит путать с обычным стрессом, который испытывают люди, боясь заразиться инфекцией.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов – от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинации», – сообщила Татьяна Караваева.

Таких пациентов немного – 1-2%. При этом данные последствия могут проявляться и после выздоровления, особенно если человек лежал в реанимации с тяжелой формой вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали дату пика заболеваемости коронавирусом.