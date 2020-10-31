В России у пациентов с коронавирусом обнаружили психические расстройства

В России у пациентов с коронавирусом обнаружили психические расстройства
Коронавирус может вызывать симптомы психического расстройства. Фото: pixabay.com

Психические расстройства схожие синдромом «боевого стресса» были выявлены у некоторых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Об этом заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева в интервью изданию «Доктор Питер».

По словам врача, расстройства у пациентов вызваны тем, что коронавирус обладает нейротоскичностью. Данный симптом не стоит путать с обычным стрессом, который испытывают люди, боясь заразиться инфекцией.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов – от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинации», – сообщила Татьяна Караваева.

Таких пациентов немного – 1-2%. При этом данные последствия могут проявляться и после выздоровления, особенно если человек лежал в реанимации с тяжелой формой вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали дату пика заболеваемости коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирус психические расстройства симптомы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Народного Ополчения задержан мужчина за незаконную регистрацию мигрантов
В субботу пробки в Петербурге оцениваются в 1 балл
Врач прокомментировал данные о заразности Covid-19 в течение 3 дней
Названы популярные города России для отдыха у пенсионеров
В Петербурге отменили зимний фестиваль «Площадь Искусств» из-за Covid-19
В России у пациентов с коронавирусом обнаружили психические расстройства
В России рассказали, какая информация собирается о человеке в интернете
В Хабаровске не менее 300 человек вышли на несогласованную акцию в ...