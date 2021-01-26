Реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года

В Ленобласти начались работы по реконструкции Колтушского шоссе, связывающего Янино с Петербургом. Расширение дороги стартует с переустройства инженерных сетей.
Как сообщили в областном правительстве, уже на этой неделе дорожники начнут перекладывать трубы водопровода и проработают трассировку временного объезда длиной в полтора километра. Также региону предстоит решить вопрос с освобождением земельных участков, попадающих под территорию застройки.
После реконструкции Колтушское шоссе останется без «бутылочного горлышка». Дорогу расширят до четырех полос движения. На всем протяжении участка появятся тротуары, новые автобусные остановки и заездные карманы для общественного транспорта. Также будет построено искусственное освещение.
Реконструкцию участка шоссе от Янино до Суоранды планируется выполнить до конца лета 2024 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Колтушское шоссе в Ленобласти обзавелось временным «дублером».