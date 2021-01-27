Бизнесмена Сабадаша арестовали после окончания срока за мошенничество

Колпинский районный суд решил арестовать бывшего члена Совета Федерации от НАО Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический». До этого у экс-сенатора в январе закончился срок по другому делу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, петербургского бизнесмена отправили под стражу до 19 марта. Арест обоснован наличием гражданства США и недвижимостью во Франции.

По версии следствия, обвиняемый вместе с группой лиц похитил у банка «Таврический» 100 млн рублей в 2013 году с помощью оформления кредита на компанию «Норфолк». Однако заключения о финансовом состоянии заемщика не было.

Напомним, что мужчину задержали 25 января возле СИЗО-1 «Кресты» после того, как он освободился по другому делу. До этого Сабадаша приговорили в 2015 году к шести годам лишения свободы за попытку хищения из бюджета 1.8 млрд рублей. Кроме этого, в 2017 году мужчину приговорили к 8,5 годам за мошенничество с деньгами банка «Таврический», а в октябре 2020 года было возбуждено дело об отмывании около 300 млн руб. в 2013-2014 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша посадили под домашний арест в Петербурге.