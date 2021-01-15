Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша посадили под домашний арест в Петербурге

Суд отправил под домашний арест петербургского бизнесмена Александра Сабадаша, обвиняемого в 10 эпизодах мошенничества и двух эпизодах легализации денег.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Сабадаша обвиняют в хищении в почти 460 млн рублей у «Таврического банка» в 2013 году, а также отмывании денег путем перевода средств на счет зарубежной компании якобы за поставку производственного оборудования на общую сумму более 488 млн рублей.

Следователь указывал, что местонахождение похищенных бизнесменом денег не установлено, а значит, у Сабадаша будет возможность скрыться из страны и подкупить свидетелей. Кроме того, у него есть два самолета на острове Мэн. Также следствие отметило, что Сабадаш по-прежнему общается с находящимся в розыске Иткиным, который помог бы бизнесмену скрыться.

Сам обвиняемый просил домашний арест или залог в 1 млн рублей.

Смольнинский районный суд отказал следствию и отправил под домашний арест до 7 марта 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмена Александра Сабадаша перевезли в СИЗО «Кресты».