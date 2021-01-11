Бизнесмена Александра Сабадаша перевезли в СИЗО «Кресты»

Осужденный за мошенничество с НДС на 2 млрд рублей петербургский бизнесмен Александр Сабадаш этапирован из Курска в колонию «Кресты» в Колпино.

За мошенничество с НДС предпринимателю дали 7 лет лишения свободы. Сабадаш должен был выйти на свободу 25 января 2021 года. Однако в октябре стало известно, что главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу в отношении бывшего миллиардера было открыто еще одно уголовное дело. Его подозревают в легализации преступных доходов на сумму почти 300 млн рублей.

По версии следствия, с 2013 по 2014 год бизнесмен перевел деньги с подконтрольного ему счета на счет чешской компании якобы за поставку производственного оборудования.

Как сообщает 47news, после этапирования в «Кресты» петербургский суд арестует Сабадаша по новому делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмен Сабадаш мог незаконно легализовать похищенные из банка «Таврический» 298 млн рублей.