Бизнесмен Сабадаш незаконно легализовал похищенные из банка «Таврический» 458 млн рублей

Предпринимателя Александра Сабадаша подозревают в отмывании крупной суммы денег, похищенной у банка «Таврический».

По версии правоохранительных органов, в июня 2013 по января 2014 года, действуя по предварительному сговору с неизвестными сообщниками, Сабадаш перевел более 298 миллионов рублей с подконтрольного ему счета ООО «Милан» в банке «Таврический» на счет чешской компании «Renaissanse Premier S.A.».

Злоумышленник сделал это под фиктивным предлогом, заключив с «Ренессанс Премьер С. А.» заведомо невыполнимый контракт на поставку для ООО «Милан» комплектов пресс-форм для производства стеклянных бутылок. Воспользовавшись «пресс-формами» бизнесмен нелегально отмыл крупную сумму денег. Напомним, что Сабадаш отбывает 6-летний срок, назначенный Гагаринским судом Москвы, а также 7-летнее заключение, назначенное Смольнинским судом Петербурга и присоединенное к предыдущему наказанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минфин выплатит компенсацию за моральный вред петербуржцу, оправданному по статье об отмывании денег.