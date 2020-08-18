Минфин выплатит компенсацию за моральный вред петербуржцу, оправданному по статье об отмывании денег

Суд взыскал в пользу Луконенко с Минфина компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Суд взыскал в пользу Луконенко с Минфина компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел дело по иску Игоря Луконенко к РФ в лице Министерства финансов о взыскании компенсации морального вреда.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, Луконенко требовал компенсацию морального вреда от Минфина, обосновав это тес, что в 2007 и 2009 году его обвиняли по двум преступлениям, в том числе по статье об отмывании денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В 2019 году уголовное преследование в отношении Луконенко было прекращено из-за отсутствия доказательств, за ним было признано право на реабилитацию в данной части.

Истец указал, что в результате незаконного уголовного преследования ему были причинены «нравственные страдания». Кроме того, подписка о невыезде ограничивала исполнение его служебных обязанностей. В результате он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

Представитель ответчика исковые требования не признал из-за отсутствия доказательств со стороны истца о причинении ему морального вреда.

Представитель ГСУ СК РФ по Петербурге также не признала исковые требования заявив, что у правоохранителей были основания для избрания меры пресечения, а по одному из преступлений Луконенко был осужден.

Суд учел длительность уголовного преследования и взыскал в пользу Луконенко с Минфина компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего от коронавируса петербуржца требует компенсацию за моральный вред у больницы.