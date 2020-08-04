Сын погибшего от коронавируса петербуржца требует компенсацию за моральный вред у больницы

На исследовательский центр имени Р.Р. Вредена подали в суд. Сын погибшего от коронавируса требует возместить ему средства за причиненный моральный вред.

Об этом стало известно во вторник, 4 августа. Калининский районный суд Северной столицы рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ в отношении указанного центра.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, восточный отдел Управления Роспотребнадзора по городу уже провел расследование по данному факту. Однако должностные лица не указали данные потерпевшего в протоколе.

Суд вернул дело для устранения нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал Анастасию Волочкову на 40 тыс. рублей за нарушение карантина. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что подала жалобу на решение о наложенном на нее штрафе.