Суд оштрафовал Волочкову на 40 тысяч за нарушение карантина

Суд оштрафовал Волочкову на 40 тысяч за нарушение карантина
Анастасия Волочкова рассказала о результатах заседания. Фото: instagram.com/volochkova_art

В Москве суд повторно оштрафовал Анастасию Волочкову после поездки балерины в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, где в то время действовал карантин из-за Covid-19.

В понедельник, 3 августа, в зале Тверского суда Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения. Как сообщает ТАСС, сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.

Балерина отметила, что была уверена в отсутствии ограничений в селе, где находится монастырь. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что подала жалобу на решение о наложенном на нее штрафе. Звезда также поблагодарила всех за поддержку и заявила, что не готова сдаваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова возмутилась из-за слов Борисовой и требует миллион рублей. Отмечается, что балерина уже подавала похожий иск, но его не стали рассматривать из-за нарушений в составлении.

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