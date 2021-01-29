Киркоров рассказал о своих симпатиях относительно участника «Евровидения—2021» от России

Певец Филипп Киркоров рассказал, что хотел бы видеть на международном песенном конкурсе «Евровидение» петербургскую группа Little Big.
«Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга», — отметил Киркоров (цитата по РИА «Новости»).
Он уверен, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».
Отметим, что Киркоров поедет на «Евровидение-2021» от Молдавии. Ранее он заявил, что вошел в команду певицы Натальи Гордиенко и готовит для нее песню.
В прошлом году «Евровидение» не состоялось по причине пандемии коронавируса. На конкурс должна была ехать петербургская группа Little Big. Конкурс «Евровидение» планируют провести в 2021 году в привычном формате.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big записала саундтрек для второй части «Бората». Отметим, что Саша Барон Коэн вел съемки второй части нашумевшей комедии тайно и даже успел без огласки показать законченную версию представителям киностудий.