Киркоров рассказал о своих симпатиях относительно участника «Евровидения—2021» от России

Киркоров рассказал о своих симпатиях относительно участника &#171;Евровидения—2021&#187; от России
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров рассказал, что хотел бы видеть на международном песенном конкурсе «Евровидение» петербургскую группа Little Big.

«Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга», — отметил Киркоров (цитата по РИА «Новости»).

Он уверен, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».

Отметим, что Киркоров поедет на «Евровидение-2021» от Молдавии. Ранее он заявил, что вошел в команду певицы Натальи Гордиенко и готовит для нее песню.

В прошлом году «Евровидение» не состоялось по причине пандемии коронавируса. На конкурс должна была ехать петербургская группа Little Big. Конкурс «Евровидение» планируют провести в 2021 году в привычном формате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big записала саундтрек для второй части «Бората». Отметим, что Саша Барон Коэн вел съемки второй части нашумевшей комедии тайно и даже успел без огласки показать законченную версию представителям киностудий.

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