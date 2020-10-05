Группа Little Big записала саундтрек для второй части «Бората»

Петербургские музыканты также до последнего держали в секрете громкое сотрудничество. Фото: https://vk.com/littlebigband

Петербургские музыканты также до последнего держали в секрете громкое сотрудничество. Фото: https://vk.com/littlebigband

Участники петербургской группы Little Big рассказали, что записала песню для сиквела комедии «Борат», исполнителем главной роли в котором является Саша Барон Коэн.

Музыканты поделились в своем сообществе во «Вконтакте», что записали кавер на композицию «Gonna make you sweat (Everybody dance now)» C+C music factory для трейлера «Борат-2», который скоро появится на экранах. Отметим, что Саша Барон Коэн вел съемки второй части нашумевшей комедии тайно и даже успел без огласки показать законченную версию представителям киностудий.

Детали сюжета по-прежнему остаются неизвестными, но раскрыто название второй части: «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан». Премьера состоится 23 октября на стриминговом сервисе Amazon.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница Little Big Софья Таюрская, возможно, показала новую спутницу фронтмена группы Ильи Прусикина.