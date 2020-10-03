Таюрская показала возможную девушку солиста Little Big Прусикина

Участница петербургской рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала фотографии Ильи Прусикина в компании актрисы Ксении Красовской.

Молодые люди проводили время все вместе и Таюрская решила записать пару видеозаписей с отдыха. Поклонников смутило через чур милое общение фронтмена Little Big с Красовской, что стало поводов для появление слухов о новом романе. К тому же, сама Таюрская сопроводила фотографию возможной пары в Instagram хэштегом #теперьможно.

Напомним, некоторое время назад Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о разводе. Причиной такого решения стали частые разъезды музыканта по турам, с которыми никак не могла смириться супруга. Фанаты же посчитали, что бывшие возлюбленные лукавят, а истинная причина кроется в измене Прусикина. Изначально предполагалось, что певец начал встречаться с Таюрской, из-за чего на девушку даже обрушился хейт фанатов Смелой.

Сейчас же вероятной пассией уже считают Красовскую. При этом сам Прусикин по этому поводу комментариев предпочитает не давать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солистку группы Little Big Таюрскую обвинил в разводе Прусикина.