Солистку группы Little Big Таюрскую обвинил в разводе Прусикина

Девушке приходят сотни комментариев и сообщений, в которых поклонники негодуют из-за случившегося.

На днях солист группы Little Big Илья Прусикин заявил, что разводится со своей супругой Ирой Смелой после четырех лет брака. Они сняли ролик, в котором объясняют, почему так произошло. Пара подчеркнула, что несмотря на расставание, они продолжают хорошо общаться – им еще предстоит растить вместе сына.

Поклонники до сих пор не могут спокойно воспринимать эту новость. Они решили, что во всем виновата Соня Таюрская – солистка группы. Под постами девушки все чаще можно встретить комментарии, в которых певицу называют нелестными словами. Таюрская заверила, что состояла в отношениях и ее с Прусикиным ничего не связывает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что солит Little Big Илья Прусикин и Ира Смелая объявили о разводе.