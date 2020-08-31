Солит Little Big Илья Прусикин и Ира Смелая объявили о разводе

Артисты призвали зрителей разговаривать со своими партнерами, чтобы сразу прояснять обиды и непонимания: если их накопится слишком много, это неизбежно приведет к расставанию. Скриншот: YouTube / TRASHON

Артисты призвали зрителей разговаривать со своими партнерами, чтобы сразу прояснять обиды и непонимания: если их накопится слишком много, это неизбежно приведет к расставанию. Скриншот: YouTube / TRASHON

Солист рекордно популярной петербургской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и его жена Ира Смелая записали для поклонников видеообращение, в котором честно рассказали о предстоящем разводе.

Экс-возлюбленные искренне объяснили, что чувства угасли, однако они смогли остаться друзьями и никогда не перестанут быть семьей, ведь артисты вместе воспитывают маленького сына Добрыню. Оказалось, что отношения Ильи и Иры уже давно находятся в глубоком кризисе, а в конце прошлого года пара решила свершить семейную жизнь.

Напомним, что звезды поженились в 2016 году, а сын появился на свет в 2017-м. Поклонники уже давно заподозрили неладное в отношениях своих кумиров и долго поддерживали слухи о связи Ильи Прусикина с солисткой Little Big Софьей Таюрской. Однако ни подтверждения, ни опровержения этой информации так и не появилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Little Big подали в суд за плагиат.