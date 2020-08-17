На Little Big подали в суд за плагиат

На Little Big подали в суд за плагиат
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Участник группы Hard Bass School Валь Толетов намерен взыскать с петербургской рэйв-группы Little Big почти 12 миллионов рублей в рамках дела о плагиате.

Автор нашумевшего хита «Раз-раз-раз, это хард-басс» решил привлечь к ответственности Little Big. Толетов утверждает, что участники коллектива позаимствовали образ гопников, которые он использовал в творчестве ранее. Этим претензия не ограничилась. Музыкант отметил, что некоторые композиции группы подозрительно похожи на его. Речь идет о музыкальной составляющей, подаче и зачитке текста. Об этом Толетов рассказал в видео на Youtube-канале «Здесь настоящие люди».

Отмечается, что предметом разбирательств станут две конкретные песни — «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». В иске фигурирует конкретная сумма, которую Толетов ожидает получить от Little Big в качестве компенсации за причиненный ущерб — 11 миллионов 750 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый клип Little Big на песню Tacos собрал более 4 миллионов просмотров на Youtube.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
little big валь толетов иск плагиат


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Little Big подали в суд за плагиат
Эксперт назвал сроки повторного заражения коронавирусом
В Петербурге коронавирусом заразились 30 артистов Мариинского театра
Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции
На Богатырском иномарка на пешеходном переходе сбила велосипедиста
В Приморском районе автобус сбил велосипедиста
Для НМИЦ имени Алмазова в Петербурге построят центр ядерной медицины
В Петербурге вынесли приговор «очень страстной» женщине, нанесшей соседу 5 ...