Новый клип Little Big на песню Tacos собрал более 4 миллионов просмотров на Youtube

Видео на новый трек петербургской рэйв-группы Little Big под названием Tacos набрало уже более 4,6 миллионов просмотров на видеохостинге Youtube.

Сразу после релиза клип оказался на вершине трендов сервиса, а за первые сутки смог собрать два миллиона просмотров.

Отметим, что в видео перед зрителями вновь предстал Дмитрий «пухляш» Красилов, известный по клипу «Uno». Однако, в этот раз он не танцевал, а наблюдал за танцами. При чем, не людей, а еды. А, если быть точнее, то за участниками группы, которые облачились в костюмы съедобных продуктов.

Несмотря на то, что работа коллектива как всегда выдалась красочной и оригинальной, не все фанаты остались впечатлены новой песней. Кто-то из комментаторов остроумно пошутил на тему того, что музыкантов держат в заложниках, заставляя писать песни максимум из трех нот. Другие фанаты группы предположили, что у ребят может быть творческий кризис.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big опубликовали клип на новую песню Tacos.