Little Big опубликовали клип на новую песню Tacos

Петербургская группа Little Big представила на видеохостинге Youtube видео на новый трек.

Работа музыкального коллектива как всегда отличилась своей оригинальностью. По сюжету клипа, танцор Дмитрий Красилов (пухляш из клипа Uno) идет разогревать на кухню бутерброд, но начинает испытывать галлюцинации, связанные с едой.

Поскольку песня связана с продуктами питания, в клипе их представлено очень много — из них были сделаны костюмы участников. Илья Прусикин предстал перед зрителями в шортах из макарон, а Софья Таюрская примерила на себе парик из спагетти с тефтелями. Музыкальные инструменты в видео тоже были оформлены в виде еды.

Напомним, Little Big в 2020 году должны были отправиться от России на песенный конкурс «Евровидение». Однако, организаторы отменили мероприятие по причине пандемии коронавируса. Это не помешало клипу коллектива под названием «UNO», опубликованном на официальном Youtube-канале Евровидения, собрать рекордное количество просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидер группы Little Big пожаловался на отсутствие сна из-за протестов в Белоруссии.