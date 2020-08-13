Лидер группы Little Big пожаловался на отсутствие сна из-за протестов в Белоруссии

Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин признался поклонникам, что не может нормально спать в связи с событиями, происходящими на территории Белоруссии.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. По словам артиста, он видел много страшных видео, на которых запечатлено, как людей пытаются убить, пытают, стреляют по окнам, портят собственность и избивают дубинками.

«Я не могу нормально спать последние два дня, видя то, что происходит на улицах Белоруси», — написал Прусикин, добавив, что совсем рядом страдают наши друзья и родные.

Музыкант также отметил, что в Белоруссии есть правоохранители, которые не имеют ничего общего с творящими сейчас произвол «карательными батальонами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илье Прусикину из Little Big исполнилось 35 лет. Ему пожелали покорить мир, много вдохновения и побольше безумных идей.