Илье Прусикину из Little Big исполнилось 35 лет

Артиста поздравили коллеги, а также его супруга. Ходили слухи, что между ними разлад.

Об этом стало известно 8 апреля. Пост с поздравлениями опубликовали в Instagram-аккаунте петербургской группы Little Big. Илье Прусикину исполнилось 35 лет – ему пожелали покорить мир, много вдохновения и побольше безумных идей. Также артиста поздравила его супруга, хотя раньше ходили слухи об их расставании из-за измен.

Подписчики тоже присоединились к добрым словам. Они надеются, что группа все-таки поедет на «Евровидение», но в 2021 году и привезет победу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big сняла «карантинную» версию клипа на свою песню. Петербургская группа Little Big представила карантинную версию своей песни «I’m OK».