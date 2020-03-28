Группа Little Big сняла «карантинную» версию клипа на свою песню

Петербургская группа Little Big представила карантинную версию своей песни «I’m OK».

Новую версию клипа опубликовал в своем Instagram-аккаунте основатель группы Little Big Илья Прусикин. В ролике показаны два человека, которые играют столовыми приборами по стаканам и бутылке с водой. Затем в кадре появляется артист, который демонстрирует градусник и повторяет слова «I’m ok».

Напомним, «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз. «Евровидение-2020» должно было состоятся в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году.