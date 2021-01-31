Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Вашингтоне и закончился в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бекстрем, Тревор ван Римсдайк, Том Уилсон и Александр Овечкин. У «Бостона» отличались Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом же матче после отстранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.