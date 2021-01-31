На Манчестерской задержали мужчину, ограбившего своего знакомого

На Манчестерской задержали мужчину, ограбившего своего знакомого
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении своего знакомого. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, в доме на Манчестерской улице. В отдел полиции обратился 50-летний мужчина с заявлением о том, что его 41-летний знакомый в своей квартире, применив физическую силу, открыто похитил у него 2 мобильных телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие стражи порядка задержали на месте хозяина квартиры. Оказалось, что мужчина уже был судим. Похищенное изъяли.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Руставели двое лже-газовиков похитили у пенсионерки почти 30 тысяч рублей.

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