На Руставели двое лже-газовиков похитили у пенсионерки почти 30 тысяч рублей

Во вторник, 12 января, в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратилась 76-летняя местная жительница, которая заявила, что злоумышленники вынесли из её квартиры на улице Руставели 29 тысяч рублей.

Как выяснилось, около четырех часов дня к женщине пришли двое неизвестных под предлогом возврата денежных средств якобы за установленные ранее приборы контроля газообмена. Лже-коммунальщики проникли в квартиру к пенсионерке и, заметив в комнате деньги, похитили их. Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Уже на следующий день, по горячим следам задержали двоих подозреваемых, 24 и 25 лет. Одного обнаружили по месту жительства — на Придорожной аллее, другой был задержан на Шлиссельбургском проспекте. Оба мужчины — безработные. Их задержали, полицейские устанавливают их возможную причастность к другим противоправным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали еще троих лже-коммунальщиков, обокравших старушку.