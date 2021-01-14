В Петербурге задержали лже-коммунальщиков, обокравших 86-летнюю старушку

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти просят обратиться в полицию, если вы или ваши близкие пострадали от аналогичных действий, по телефону 8 (812) 573-53-60 либо по телефону 102/112. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти просят обратиться в полицию, если вы или ваши близкие пострадали от аналогичных действий, по телефону 8 (812) 573-53-60 либо по телефону 102/112. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 12 января, возле дома №2 по Казанскому переулку полицейские задержали троих подозреваемых в совершении кражи у 86-летней пенсионерки: 50-летнюю ранее судимую женщину и двоих мужчин, 33 и 57 лет.

Как выяснилось, днем ранее в правоохранительные органы обратилась пострадавшая, которая рассказала, что к ней в квартиру на улице Маршала Захарова пришли неизвестные, представившись сотрудниками ЖКС. Они предложили заменить пенсионерке водяные фильтры и потребовали за услуги 24 тысячи рублей.

Петербурженка передала злоумышленникам 7 тысяч рублей и ушла в комнату за недостающей суммой. В это время, однако, преступники покинули квартиру вместе с деньгами. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Приморского района Петербурга «случайно» ударила ножом своего сожителя.