«Случайный» удар ножом обернулся для петербурженки уголовным делом

В Приморском районе женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю во время распития алкоголя. В полицию обратились соседи, назвав инцидент случайностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне, 13 января, в доме №42/2 по Парашютной улице. Женщина распивала со своим сожителем алкогольные напитки, однако спокойный вечер перешел в резкую ссору. По версии следствия, женщина нанесла ножевое ранению своему сожителю.

Поймать подозреваемую полицейские смогли по «горячим следам». Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском отеле обнаружен труп женщины с пакетом на голове и в наручниках. На данный момент тело направлено в морг для установления причины смерти.