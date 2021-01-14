В петербургском отеле обнаружен труп женщины с пакетом на голове и в наручниках

В Адмиралтейском районе был обнаружен труп женщины в отеле «Еврокомната» накануне,13 января. В полицию поступило сообщении из скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина была обнаружена мертвой в отеле по улице Подольской. Тело находилось в ванной с полиэтиленовым пакетом на голове, который обмотан скотчем вокруг шеи. Кроме этого, левая рука женщины была пристегнута наручниками к брюкам.

Полицейские смогли установить, что погибшей является женщина 1968 года рождения, проживавшая на Бронницкой улице. На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трое подростков попали в больницу после отравления снотворным на Энтузиастов. Девочки были госпитализированы с отравлением. На данный момент их состояние стабильно. Сотрудники органов устанавливают причины случившегося.