Трое подростков попали в больницу после отравления снотворным на Энтузиастов

Трое подростков попали в больницу после отравления снотворным на Энтузиастов
Подростки отравились в парадной. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе трое несовершеннолетних девочек решили употребить смесь препаратов снотворного воздействия и оказались в больнице. Сотрудники Росгвардии успели во время приехать к месту происшествия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент с отравлением случился накануне, 13 января, в одном из домов по проспекту Энтузиастов. Трое подростков 2007 года рождения решили употребить снотворное. Им практически удалось это сделать, но наряд Росгвардии прибыл во время. В полицию обратились местные жители с сообщением, что в парадной находятся посторонние.

В итоге, девочки были госпитализированы с отравлением. На данный момент их состояние стабильно. Сотрудники органов устанавливают причины случившегося. Изъяты кассовые чеки из аптеки, а также телефон одной пострадавшей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сертолово парень беременной в 16 лет может отправиться за решетку за изнасилование.

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