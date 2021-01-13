В Сертолово парень беременной в 16 лет может отправиться за решетку за изнасилование

В одну из поликлиник города Сертолово обратилась девушка 2004 года рождения. Врачи диагностировали у нее беременность сроком 12 недель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16-летний подросток встречалась с совершеннолетним мужчиной 1998 года рождения. С ним она неоднократно вступала в половую связь в 2020 году, после чего забеременела. Об этом сообщила мать ребенка правоохранительным органам, которая не знала ранее, что ее дочь вынашивает плод.

Отметим, что на данный момент возбуждено уголовное дело, а сам подозреваемый задержан. Ему выбрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сестрорецке мужчина подозревается в изнасиловании подростка в ночь на Рождество. Мужчина вступил в половой акт с несовершеннолетней 2005 года рождения одном из домов по улице Инструментальщиков.