В Сестрорецке мужчина подозревается в изнасиловании подростка в ночь на Рождество

Мать ребенка обратилась в полицию Курортного района с заявлением об изнасиловании. Мужчина совершил половое сношение с ее дочерью в ночь на рождество.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент случился в период с 6 по 7 января в Сестрорецке. Мужчина вступил в половой акт с несовершеннолетней 2005 года рождения одном из домов по улице Инструментальщиков.

Отметим, что ранее мужчина уже имел судимость по статье грабеж. Однако ему удалось отделаться условным сроком.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Медицинское освидетельствование несовершеннолетней не проводилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге двое мужчин решили устроить самосуд за ДТП и похитили человека. По словам потерпевшего, в ноябре 2019 года он угодил в аварию на автомобиле «Шевроле» и именно это стало причиной для похищения.