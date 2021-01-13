В Петербурге двое мужчин решили устроить самосуд за ДТП и похитили человека

В Петербурге двое мужчин решили устроить самосуд за ДТП и похитили человека
Мужчина обратился в полицию через несколько дней после происшествия. Фото: pixabay

В полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент случился 9 января примерно в 23:00 возле дома №4 по улице Белышева. Двое незнакомых подошли к потерпевшему и стали угрожать ножом, а затем посадили его в белый «Форд Фокус».

Злоумышленники надели мужчине шапку на глаза и избивали его. Цель – вытрясти деньги за разбитый в ДТП автомобиль.

По словам потерпевшего, в ноябре 2019 года он угодил в аварию на автомобиле «Шевроле» и именно это стало причиной для похищения.

В итоге, пострадавшего ночью высадили возле магазина на Ленской и заставили снять 40 тыс. рублей, но на этом не остановились и потребовали еще 100 тыс. рублей до 11 января.

Мужчина обратился в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в поселке под Лугой загорелся частный дом.

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