Утром в поселке под Лугой загорелся частный дом

Утром в поселке под Лугой загорелся частный дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Утром 13 января в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар. Там сгорел частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:39. Возгорание произошло в поселке Серебрянский на Лужской улице.

В ликвидации пожара принимали участие два пожарных расчета. В деревне загорелся частный дом на площади 49 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к шести утра.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Академика Павлова потушили крупный пожар, с огнем боролись 70 спасателей.

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Лужский район пожар происшествия


 

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