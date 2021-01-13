Утром в поселке под Лугой загорелся частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Утром 13 января в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар. Там сгорел частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:39. Возгорание произошло в поселке Серебрянский на Лужской улице.

В ликвидации пожара принимали участие два пожарных расчета. В деревне загорелся частный дом на площади 49 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к шести утра.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Академика Павлова потушили крупный пожар, с огнем боролись 70 спасателей.