На Академика Павлова потушили крупный пожар: с огнем боролись 70 спасателей

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пожар успел распространиться на площади в 30 квадратных метров.

На улице Академика Павлова сегодня, 12 января, произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы, а затем в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Все случилось в доме номер 14, корпус 2. Речь идет об офисном здании в Петроградском районе. Там на первом этаже загорелась обстановка на площади 30 квадратных метров. В половину пятого дня ранг пожара повысили до №2, а спустя час понизили до №1. С возгоранием боролись 70 человек и 15 единиц техники

На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Народного Ополчения из-за аварии образовалась пробка. Автомобилисты предупредили о перекрытии дороги.