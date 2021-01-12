На Народного Ополчения из-за авария образовалась пробка

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты предупредили о перекрытии дороги.

На проспекте Народного Ополчения сегодня, 12 января, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке Народного Ополчения и Счастливой улицы. Там столкнулись несколько автомобилей, которые перекрыли движение на участке дороги. Автомобилистов предупреждают о длинной пробке и призывают объезжать место инцидента.

Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково его состояние. Обстоятельства ДТП выясняются. Пользователи недовольны таким положением дел и надеются, что водители будут осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.