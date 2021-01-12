В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли женщина и ребенок

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В Санкт-Петербурге 12 января произошел серьезный пожар, в результате которого скончались два человека. В результате следственные органы СК РФ по городу приняли решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Все случилось на улице Чудновского – там случился пожар в одной из квартир. Спасатели вывели оттуда женщину и ее дочь, которые нуждались в госпитализации. Они скончались прямо в машине скорой помощи. Причиной смерти, скорее всего, стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

На данный момент допрошены свидетели и очевидцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тела восьми человек нашли после пожара в Екатеринбурге.