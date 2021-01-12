Тела восьми человек нашли после пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме, который обернулся серьезными последствиями. В результате ЧП погибли восемь человек.

Пожар произошел в ночь на 12 января на улице Рассветной в Екатеринбурге. Квартира горела на втором этаже, весь подъезд был сильно задымлен. Спасателям МЧС удалось эвакуировать 90 жильцов, в том числе девять детей. Большинству из них потребовались маски дыхательных аппаратов, передают «Известия».

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, огонь не выходил за пределы одной квартиры. Горение ликвидировали за час. На месте работали 30 спасателей.

Однако задымлением быстро распространилось по всему подъезду. Жертвами пожара стали те, кто жил на верхних этажах. Можно сказать, что это происходило в прямом эфире: женщина из квартиры на 9-м этаже еще до приезда экстренных служб написала в Twitter пост с просьбой о помощи. Наталья была в квартире с семилетней дочкой, в то время как дым уже пробирался в помещения. Вскоре твиты от нее прекратились, а затем выяснилось, что мать с дочерью погибли от угарного газа. В настоящее время аккаунт женщины удален соцсетью. Муж погибшей заявил, что они не могли выйти на балкон, поскольку дым валил через окна.

Всего при пожаре погибли восемь человек человек: хозяйка квартиры на втором этаже, три женщины 38, 44 и 53, трое мужчин 41, 42 и 74 лет, а также 38-летняя Наталья и ее 7-летняя дочь. Причиной смерти погибших стало отравление угарным газом.

В квартире, где начался пожар, были найдены горелки и окурки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК назвал возможную причину пожара на Чудновского: в огне погибли женщина и ребенок.