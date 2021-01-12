СК назвал возможную причину пожара на Чудновского: в огне погибли женщина и ребенок

СК назвал возможную причину пожара на Чудновского: в огне погибли женщина и ребенок
Спасти жизни двух человек не удалось. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 января, произошел серьезный пожар, в результате которого скончались женщина и ребенок. В Следственном комитете начали доследственную проверку и сообщили возможную причину инцидента. Об этом сообщается на сайт ГСУ СК России по городу.

Все случилось на улице Чудновского. По предварительным данным, пожар разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Из квартиры были госпитализированы 40-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Обе скончались в машине скорой помощи. Скорее всего, произошло отравление угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы сообщили о горящем автомобиле во дворе на Гражданском.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб пожар ск чудновского


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Академика Павлова тушат офисное здание
Петербуржец рассказал, как спас трех щенят на морозе
Тела восьми человек нашли после пожара в Екатеринбурге
СК назвал возможную причину пожара на Чудновского: в огне погибли женщина и ...
В Пулково задержали грузчика, укравшего 19 коллекционных рождественских монет
Коронавирус оставил Петербург без 90% туристов на новогодних праздниках
Мясников назвал привычку, которая является главным фактором развития рака
Россияне увеличила траты на новогодние праздники