СК назвал возможную причину пожара на Чудновского: в огне погибли женщина и ребенок

Спасти жизни двух человек не удалось. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасти жизни двух человек не удалось. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 января, произошел серьезный пожар, в результате которого скончались женщина и ребенок. В Следственном комитете начали доследственную проверку и сообщили возможную причину инцидента. Об этом сообщается на сайт ГСУ СК России по городу.

Все случилось на улице Чудновского. По предварительным данным, пожар разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Из квартиры были госпитализированы 40-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Обе скончались в машине скорой помощи. Скорее всего, произошло отравление угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы сообщили о горящем автомобиле во дворе на Гражданском.