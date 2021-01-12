Очевидцы сообщили о горящем автомобиле во дворе на Гражданском

В Калининском районе Петербурга ранним утром произошел автомобильный пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, инцидент случился у дома №111, корпус 2 по Гражданскому проспекту. Примерно в 7 часов 30 минут во дворе вспыхнул легковой автомобиль.

На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило машину полностью. Черный столб дыма поднялся выше многоэтажного здания. К месту происшествия подъехал как минимум один пожарный отчет, а также полицейские автомобили, которые перекрыли дороги во дворе.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Российском проспекте ночью вспыхнул ларек. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 2:56.