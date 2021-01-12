На Российском проспекте ночью вспыхнул ларек

В ночь на 12 января в Невском районе Петербурга произошел пожар. Там загорелся одноэтажный ларек. Пламя охватило постройку на Российском проспекте, 8, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел в ларьке площадью 24 кв. метра. Огонь успел охватить обстановку на площади 10 кв. метров.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 2:56. Справиться с огнем удалось к 4:35. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 11 января, в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу подвели итоги длинных праздничных выходных, предоставив статистику чрезвычайных происшествий за этот период.