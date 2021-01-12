На Российском проспекте ночью вспыхнул ларек

На Российском проспекте ночью вспыхнул ларек
Огонь успел охватить обстановку на площади 10 кв. метров. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 12 января в Невском районе Петербурга произошел пожар. Там загорелся одноэтажный ларек. Пламя охватило постройку на Российском проспекте, 8, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел в ларьке площадью 24 кв. метра. Огонь успел охватить обстановку на площади 10 кв. метров.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 2:56. Справиться с огнем удалось к 4:35. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 11 января, в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу подвели итоги длинных праздничных выходных, предоставив статистику чрезвычайных происшествий за этот период.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
возгорание невский район пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели ночью тушили садовый дом в Путилово
На Российском проспекте ночью вспыхнул ларек
Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта»
На улицах Петербурга началась утренняя уборка
Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса
К Земле приближается опасный астероид
Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена